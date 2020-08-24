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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

التهامى يكشف موعد عودة مدرسة الإنشاد الدينى

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:42 ص
الشيخ محمود التهامى
الشيخ محمود التهامى
نعمات مدحت
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قال الشيخ محمود التهامى، نقيب المنشدين ورئيس مدرسة الإنشاد الدينى، إن الدراسة فى المدرسة سوف تعود يوم السبت الأول من شهر سبتمبر القادم، ويتم استئناف الدراسة بها مع الدفعة العاشرة والتى قد كانت توقفت عن الدراسة بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن مدرسة الإنشاد الديني أسسها الشيخ محمود التهامي سنة 2014، والتي تبنت مواهب الشباب في الإنشاد الديني والابتهالات، وخرجت أكثر من 500 منشد من النوعين ومن مختلف البلاد.

ويرعى المدرسة حاليًا قطاع صندوق التنمية الثقافية ومقرها قصر الأمير طاز، كما يأتي ذلك تأكيدًا لدور الدولة في تجديد الخطاب الديني ونشر المحبة والتسامح والسلام والروحانيات التي يتمتع بها فن الإنشاد الديني لمواجهة ثقافة العنف والتطرف والإرهاب.

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