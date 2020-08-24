80 % من الباكستانيين يعتقدون أن كورونا أصبح «تحت السيطرة»

أعربت نسبة 80 % من عينة باكستانية عن اعتقادها بأن فيروس كورونا أصبح حاليًا «تحت السيطرة»، مشيرين إلى أن حالة الخوف من الفيروس تراجعت حاليًا، وأن العودة إلى الحياة على شاكلة ما كان قبل انتشار الفيروس، هى مسألة وقت.وبحسب ما أورده موقع «جيو نيوز» الباكستاني، أوضحت نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه «معهد جالوب باكستان» خلال الفترة بين 9 يوليو و10 أغسطس بمشاركة 1326 شخصًا، رضا 69% من المشاركين فى الاستطلاع عن أداء الحكومة في التعامل مع فيروس كورونا، بينما أعربت نسبة 23% عن عدم رضاها عن الحكومة.وكشفت نتائج الاستطلاع عن تأييد المشاركين لرفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا بنسبة 89%، بينما عارض ذلك 6%، وفيما يتعلق بمسألة إعادة فتح المؤسسات التعليمية، قالت نسبة 88% من المشاركين فى الاستطلاع إنهم سوف يرسلون أبناءهم إلى المدارس، بينما عارض ذلك نسبة 10%.وردًا على سؤال حول موعد عودة الحياة إلى طبيعتها، أعربت نسبة 27% من المشاركين عن أملها فى العودة إلى الحياة الطبيعية خلال ثلاثة أشهر، بينما حددت نسبة 15% المدة بستة أشهر، و13% رأت أن الحياة الطبيعية سوف تعود خلال عام، بينما قالت نسبة 7% أن العودة إلى الحياة الطبيعية سوف تستغرق أكثر من عامين.