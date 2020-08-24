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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تصادق على استخدام البلازما لعلاج مصابى كورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:50 ص
البلازما
البلازما
وكالات
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أعطت السلطات الصحية الأمريكية موافقتها على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا لعلاج المصابين بالوباء الذي أوقع أكثر من 176 ألف وفاة في الولايات المتحدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" يأتي قرار إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية "إف دي إيه" في توقيت يواجه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطًا هائلة لكبح تفشي الوباء الذي عرقل دوران عجلة أكبر اقتصاد في العالم وألقى بظلاله على احتمالات فوزه بولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر، بعدما كانت تبدو واعدة.

ويعتقد أن البلازما (مصل الدم) يحتوي على أجسام مضادة قوية يمكن أن تساعد المصابين بكوفيد-19 في محاربة الفيروس بوتيرة أسرع، كما يمكن أن تسهم في الحد من التداعيات الخطيرة للإصابة بالوباء.

وعلى الرغم من أن البلازما مستخدم حاليا في علاج مصابين بكوفيد-19 في الولايات المتحدة ودول أخرى، لكن لا يزال الجدل قائمًا بين الخبراء حول مدى فاعليته، وقد حذّر بعضهم من آثار جانبية له.

ويقول لين هوروفيتس المتخصص في الأمراض الرئوية في مستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك إن "بلازما المتعافين مفيدة على الأرجح، على الرغم من أن هذا الأمر غير مثبت بتجارب سريرية، لكنه ليس علاجا إنقاذيًا لمرضى مصابين بأعراض حادة".

ويرجّح أن، تكون البلازما أكثر فاعلية لدى الذين خالطوا للتو مصابين بالفيروس، أي في المرحلة التي يحاول فيها الجسم القضاء على الالتهاب.

والأحد أفادت وسائل إعلام أميركية أن ترامب سيعلن عن الموافقة الطارئة في مؤتمر صحافي، لكن البيت الأبيض رفض الإدلاء بتعليق حول ما ينوي الرئيس فعله.

وقالت المتحدثة باسم الرئيس كايلي مكيناني إن ترامب سيعلن عن "اختراق علاجي كبير".

وسبق أن، وافقت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا في علاج مصابين وفق شروط معينة على غرار التجارب السريرية والمرضى الذين يعانون من عوارض بالغة الخطورة.

وأوردت صحيفة واشنطن بوست التي أفادت بأن ترامب سيعلن الموافقة على استخدام بلازما المتعافين لعلاج المصابين بكوفيد-19، وأن أكثر من 70 ألف مصاب بالوباء في الولايات المتحدة تلقوا هذا العلاج.

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