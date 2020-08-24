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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول أمريكى: لا يمكن إرسال جهات إنفاذ القانون إلى أماكن الاقتراع فى انتخابات الرئاسة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:47 ص
أماكن الاقتراع
أماكن الاقتراع
وكالات
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قال كبير مسؤولي الأمن الداخلي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته لا تملك السلطة لإرسال جهات إنفاذ القانون إلى أماكن الاقتراع خلال انتخابات نوفمبر الرئاسية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء « تاس»، جاء تصريح المسؤول الأمني بالرغم من اقتراح ترامب إمكانية نشر أفراد تابعين للحكومة الاتحادية لمنع التلاعب الانتخابي.

وقال تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي لشبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأمريكية: «ليس ذلك ما نقوم به في وزارة الأمن الداخلي.. لدينا سلطات واضحة منحنا إياها الكونجرس وهذه ليست إحداها».

وتحدث ترامب مرارًا ومن دون أدلة عن أن التحول إلى نظام التصويت البريدي العالمي، الذي لم تقترح معظم الولايات الأمريكية القيام به بعد، سيؤدي إلى التلاعب في الانتخابات.

وصرح ترامب لشبكة «فوكس نيوز»، بأن جهات إنفاذ القانون، بمن فيهم قادة الشرطة والمدعون الأمريكيون، سيجري نشرهم في مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد للعمل على وقف التلاعب.

وقالت جماعات مدافعة عن الحريات المدنية، إن إرسال الشرطة إلى مراكز الاقتراع قد ينظر إليه على أنه تخويف للناخبين، وهو الأمر الذي تحظره القوانين الاتحادية وقوانين الولايات.

وتمنع العديد من الولايات وجود الشرطة في أماكن الاقتراع، حسبما ذكر مركز برينان للعدالة التابع لجامعة نيويورك، وهو معهد غير حزبي متخصص في السياسات العامة.

ويخوض الرئيس الجمهوري سباق الانتخابات ضد منافسه من الحزب الديمقراطي جو بايدن، الذي يتصدر حاليًا استطلاعات الرأي العام بفارق كبير.

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