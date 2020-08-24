تونس تسجل 80 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، 71 حالة محلية و9 حالات وافدة.وأفادت بأنه ومنذ فتح الحدود في 27 يونيو 2020، تم تسجيل 1615 حالة مؤكدة حاملة لفيروس كورونا منها 484 حالة وافدة و1131 حالة محلية و21 حالة وفاة.وأشارت إلى وجود 38 مصابًا في المستشفيات من بينهم 9 بأقسام العناية المركزة، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1288، فيما بلغ عدد المرضى الحاملين للأعراض 160 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.