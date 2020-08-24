مقتل 17 شخصًا إثر سقوط حافلة من ارتفاع 80 مترًا فى جورجيا

أعلنت وزارة الداخلية في جورجيا مقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا إثر سقوط حافلة صغيرة من ارتفاع 80 مترًا في أثناء مرورها بمنحدر حاد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "«فرانس برس» أصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح خطيرة فى الحادث الذى وقع بمنطقة دوشيتي شمال العاصمة تبليسي ولم يعرف حتى الآن سبب الحادث، وبحسب أنباء غير مؤكدة، اصطدمت الحافلة بسيارة، وذكرت وسائل إعلام أن الحافلة مملوكة لشركة سفر.وقالت الوزارة، إن الشرطة فتحت تحقيقًا للتعرف على ملابسات وقوع الحادث واستمرت أعمال الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية والتضاريس الصعبة.وكان نائب وزير الداخلية ورئيس سلطات الإنقاذ توجها إلى مكان الحادث، وأعربت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي عن تعازيها لأقارب الضحايا.