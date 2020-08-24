«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب والقاهرة تسجل 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارًا والرياح معتدلة، فيما يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة.ويسود طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.كما يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.أما عن الظواهر الجوية فتنتشر الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 36 24الإسكندرية 30 25وادي النطرون 35 24طنطا 35 24شبين الكوم 36 24دمنهور 33 24بلطيم 31 25مطروح 30 24السلوم 32 23سيوة 37 22بورسعيد 32 25دمياط 31 25الزقازيق 36 25المنصورة 35 24الإسماعيلية 37 23السويس 36 25العريش 34 23رفح 33 23رأس سدر 38 24نخل 36 18نويبع 36 28طابا 36 26كاترين 33 18الطور 35 27شرم الشيخ 38 29الغردقة 37 27مرسى علم 36 29الفيوم 37 24بنى سويف 37 24المنيا 38 23أسيوط 38 24سوهاج 39 24قنا 39 24الأقصر 40 24أسوان 40 26إدفو 40 26أبوسمبل 40 24الوادي الجديد 40 24شلاتين 39 27أبورماد 37 27حلايب 35 28رأس حدربة 34 28