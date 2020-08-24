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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب والقاهرة تسجل 36 درجة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:59 ص
طقس حار
طقس حار
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارًا والرياح معتدلة، فيما يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة.

ويسود طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن الظواهر الجوية فتنتشر الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24
الإسكندرية 30 25
وادي النطرون 35 24
طنطا 35 24
شبين الكوم 36 24
دمنهور 33 24
بلطيم 31 25
مطروح 30 24
السلوم 32 23
سيوة 37 22
بورسعيد 32 25
دمياط 31 25
الزقازيق 36 25
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 37 23
السويس 36 25
العريش 34 23
رفح 33 23
رأس سدر 38 24
نخل 36 18
نويبع 36 28
طابا 36 26
كاترين 33 18
الطور 35 27
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 37 27
مرسى علم 36 29
الفيوم 37 24
بنى سويف 37 24
المنيا 38 23
أسيوط 38 24
سوهاج 39 24
قنا 39 24
الأقصر 40 24
أسوان 40 26
إدفو 40 26
أبوسمبل 40 24
الوادي الجديد 40 24
شلاتين 39 27
أبورماد 37 27
حلايب 35 28
رأس حدربة 34 28

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