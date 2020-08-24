الخرباوى: الإخوان تسعى لجعل الولايات المتحدة موطنًا لهم

قال ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في الشئون الجماعات الإسلامية، إن هدف جماعة الإخوان الإرهابية هو جعل الولايات المتحدة الأمريكية موطنًا لهم.وأضاف"الخرباوي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل: "يوسف القرضاوي قالها في إحدى اللقاءات وهي أن جماعة الإخوان تهدف لتغير اسم الولايات المتحدة الأمريكية إلى الولايات المتحدة الإسلامية".وأكد أن قطر تعمل على تسهيل الأمور لجماعة الإخوان، من خلال تحويل المواطنين المسلمين في الولايات المتحدة إلى أدوات يستطيعون من خلالهم الوصول إلى البيت الأبيض الأمريكي.وأوضح أن هناك وسائل تواصل غير مرئية لتوجيه تلك المؤسسات حتى تحقق مصلحتهم، لافتًا إلى أن هناك أدوات غير مرئية من جانب جماعات الإخوان تتحرك بخبث شديد حتى تحقق المخطط المراد.وفيما يخص مؤسسة قطر الخيرية، أوضح أن تلك المؤسسة صاحبة الدور المشبوه في دعم الإرهاب، متابعًا: "مؤسسة قطر الخيرية وصل بهم الأمر للحصول على فتوى دينية من أجل الحصول على تمويل ضخم".وأشار إلى أن مصادر التمويل القطرية بها جزء كبير يعمل على إنشاء أزرع إعلامية وعسكرية، من أجل دعم الإخوان، معقبًا: "الإخوان استخدموا الأسلاك كـ رأس حربة في القتال".وبيّن أن فكرة إنشاء مؤسسة قطر الخيرية تم اقتباسها من جماعة الإخوان الإرهابية، كما أن المؤسسة تستخدم عددًا من الشخصيات المنتمية للجماعة من أجل ترويج أفكارهم في الخارج.