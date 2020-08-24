البرازيل تسجل 23421 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 23421 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس إلى 3605783 حالة إصابة.وأشارت الوزارة، في بيان، إلى تسجيل 494 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الضحايا إلى 114744 شخصًا.وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميًا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.