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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رئيس هيئة قصور الثقافة يكشف موقف محمد عادل مصاب حريق مسرح بنى سويف

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:13 ص
الدكتور أحمد عواض
الدكتور أحمد عواض
جمال عاشور
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كشف الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن حقيقة أزمة أحد مصابي حريق مسرح بني سويف الذي يدعى محمد عادل عبد المنعم، والذي كان يعمل في قصر ثقافة بني سويف بنظام الاستعانة.

وقال «عواض»، في تصريحاته لـ«الدستور»، إنه منذ أن تولى المنصب، كان محمد عادل يعمل بنظام الاستعانة، ولم يكن متعاقد مع الهيئة أو مثبت بها، وحال علمه بذلك عقد جلسة من المسئول القانوني بالهيئة لدراسة موقفه وإمكانية تثبيته بشكل قانوني، موضحًا أنه بعدما تم تحديد الموقف القانون تم مخاطبة التنظيم والإدارة، وتم إرسال لهم كافة الأوراق والمستندات المالية الخاصة به، وإرسال ما يؤكد تواجد محمد عادل في نظام الاستعانة طيلة السنوات الماضية، وما يقدمه من أعمال.

وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تواصل مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لدعم موقف «محمد» في التنظيم والإدارة، وبالفعل أرسلت خطابًا إليهم تطلب تثبيته بناءًا علي موقفه القانوني الذي أثبتته الهيئة، موضحًا أن آخر مستند أرسلته الهيئة إلى التنظيم والإدارة كان في يوم 2 أغسطس الجاري.

وأكد علي أن ملفه الآن أمام لجان الفحص والبحث في التنظيم والإدارة، لدراسة موقفه وتثبيته، موكدًا أنهم في انتظار الموافقة.

وكان الكاتب إبراهيم عبد المجيد، قد ناشد رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بمساندة محمد عادل، وتثبيته في عمله، وقال عبر صفحته الشخصية فيس بوك: «ما ساكتبه الآن أمر يبدو بسيطا جدًا لكن للأسف هو ليس كذلك فهو يعكس حالة من القهر لا مزيد عليها، أذكركم بمحرقة جرت في سبتمبر عام 2005 بمسرح قصر ثقافة بني سويف أثناء أحد العروض المسرحية راح ضحيتها خمسون كاتبًا وناقدًا ومخرجًا وأستاذًا جامعيًا وفنانًا وفنانة، فضلًا عن عشرات الجرحى، وكان يومًا من أصعب الأيام في حياتنا المصرية والثقافية، خمسة عشر عامًا مضت الآن وأصبحت المأساة طي النسيان، لكن استيقظت اليوم بحادثة أخرى اشبه بالنكتة لكن النكتة للأسف صارت حقيقة مفزعة وسخيفة، ومعذرة على هذه الكلمة التي لا أجد أقل منها وصفًا لما سأتحدث عنه».

وتابع: «كان من ضمن الضحايا الأحياء طفل في التاسعة من عمره أصيب بحروق شديدة في جسمه، وشاء الله أن يتعافي منها لكنها ظلت أحد أسباب عدم حصوله على عمل الشكل غير مناسب، يقال له دائمًا، في المحكمة وقتها حين سأله القاضي باعتباره أحد الشهود على ماجرى، ما الذي جعلك تشاهد المسرحية قال إنه يحب المسرح، وجاء لاأه يحب المسرح، لم ينسي أحد أبدًا شهادته البريئة، وحصل هذا الطفل الذي اسمه محمد عادل عبد المنعم عادل على دبلوم الصنائع، ولأنه من ضحايا المحرقة تم تشغيله في قصر ثقافة بني سويف بلد ومركز المحرقة كعمالة مؤقت، ورضا بالمقسوم وظل يعمل ست سنوات حتي فوجئ في هذه الأيام الأخيرة أنهم سيستغنون عن عمله، موكدًا على أن هذا الشاب ناشد المسئولين ولجأ إلى العديد من الشخصيات، ولم يستجيب له أحد.

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