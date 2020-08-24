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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثانى فى مادتى الجبر والهندسة.. اليوم

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:48 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
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يؤدي طلاب الثانوية العامة، شعبة الرياضيات، اليوم، ثالث أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2020/2019، في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية).

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتي علم النفس والاجتماع على فترتين، كما يؤدي طلبة مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولى، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

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