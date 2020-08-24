طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثانى فى مادتى الجبر والهندسة.. اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة، شعبة الرياضيات، اليوم، ثالث أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2020/2019، في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية).بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتي علم النفس والاجتماع على فترتين، كما يؤدي طلبة مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولى، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية.من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.