البرازيل تتجاوز 23 ألف إصابة و494 وفاة بكورونا في يوم

قالت وزارة الصحة في البرازيل اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 23421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و494 حالة وفاة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل ثلاثة ملايين و605783 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 114744 حالة.