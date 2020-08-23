عبدالغفار: الجامعات التكنولوجية تعالج نظرة المجتمع لخريجى الدبلومات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحكومة حرصت على إقامة الجامعات التكنولوجية بالقرب من المجمعات الصناعية، حتى يستفيد منها الطالب في التدريب أثناء دراسته وفي الالتحاق بالعمل بها بعد الدراسة، مما يسهل عليه الكثير.وأوضح «عبدالغفار»، خلال لقائه مع الإعلامية «ريهام السهلي» ببرنامج «المواجهة» المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الجامعات التكنولوجية إضافة كبيرة وقوية لمنظومة التعليم الجامعي بمصر، خاصة أن متطلبات سوق العمل اليوم تحتاج إلى مثل هذه الجامعات.وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الجامعات التكنولوجية تعالج نظرة المجتمع السلبية لخريجي الدبلومات الفنية، مفيدًا بأن هناك مؤسسات دولية تعهدت بدعم الجامعات التكنولوجية المصرية.وأكمل: «حققنا نجاحات كبيرة في نظام التعليم عن بعد، والجامعات تستعد لتطبيق التعليم الهجين في العام الدراسي الجديد».وكشف وزير التعليم العالي، خلال جولته مع الإعلامية "ريهام السهلي"، داخل جامعة العلمين الأهلية، تفاصيل الكليات والأقسام والتخصصات بالجامعات الأهلية.