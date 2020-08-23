رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عبدالغفار: الجامعات التكنولوجية تعالج نظرة المجتمع لخريجى الدبلومات

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:57 م
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
الشيماء زيدان
طباعة
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحكومة حرصت على إقامة الجامعات التكنولوجية بالقرب من المجمعات الصناعية، حتى يستفيد منها الطالب في التدريب أثناء دراسته وفي الالتحاق بالعمل بها بعد الدراسة، مما يسهل عليه الكثير.

وأوضح «عبدالغفار»، خلال لقائه مع الإعلامية «ريهام السهلي» ببرنامج «المواجهة» المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الجامعات التكنولوجية إضافة كبيرة وقوية لمنظومة التعليم الجامعي بمصر، خاصة أن متطلبات سوق العمل اليوم تحتاج إلى مثل هذه الجامعات.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الجامعات التكنولوجية تعالج نظرة المجتمع السلبية لخريجي الدبلومات الفنية، مفيدًا بأن هناك مؤسسات دولية تعهدت بدعم الجامعات التكنولوجية المصرية.

وأكمل: «حققنا نجاحات كبيرة في نظام التعليم عن بعد، والجامعات تستعد لتطبيق التعليم الهجين في العام الدراسي الجديد».

وكشف وزير التعليم العالي، خلال جولته مع الإعلامية "ريهام السهلي"، داخل جامعة العلمين الأهلية، تفاصيل الكليات والأقسام والتخصصات بالجامعات الأهلية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سرقة مليون جنيه في سطو مسلح على الشرقية للدخان بكفر الشيخ

رفض ممارسة الشذوذ معه.. كشف غموض واقعة قتل عامل بقنا

وزير الأوقاف يختص «آخر النهار» بقرار جديد حول عقود الإيجار وحق الانتفاع

متحدث الري يكشف تطورات مفاوضات سد إثيوبيا ومنسوب الفيضان

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

وزير الأوقاف: 3 فئات تسقط عنها صلاة الجمعة في زمن الوباء

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

متحدث الري يكشف تطورات مفاوضات سد إثيوبيا ومنسوب الفيضان

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

المتقدمون للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يتحدثون لـ«الدستور»

منوعات

«موت 19» تمثال يجسد بطولة الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

تعلمت تصميم الملابس وفتحت مصنعًا.. حكاية حنين في عالم الموضة

3 مطهرات طبيعية لقتل الجراثيم بفاعلية

6 أخطاء تقلل العمر الافتراضى للسيارة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
المزيد

الثقافة

«سيلاس» ينظم محاضرة حول «كوفيد وشبح ميشيل فوكو»

«دفاتر الوراق».. رواية جديدة لجلال برجس عن «العربية للنشر»

«التنسيق الحضاري» يحسم الجدل: عقار قصر النيل المنهار ليس تراثيًا

محمود عبد الشكور يناقش «كنت شابا في الثمانينيات» بالنيل الثقافية