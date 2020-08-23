النمسا: التعاون الدولى ضرورة للتغلب على الأزمة الاقتصادية المرتبطة بكورونا

أكد الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين، إنه بالتعاون الدولي معًا فقط يمكن التغلب على الأزمة الاقتصادية المرتبطة بوباء كورونا.وقال الرئيس، اليوم الأحد، في افتتاح منتدي ألباخ الأوروبي- الذي يعقد لأول مرة عبر الإنترنت-، دعونا لا ننسى أنه عاجلًا أجلًا نأمل أن يطور البحث العلمي لقاحًا ضد جائحة كورونا لكن لن يكون هناك لقاح ضد أزمة المناخ.وأضاف الرئيس أنه من المهم أن نتبع طريقة مستدامة لتأمين مستقبلنا الأوروبي المشترك، وإعادة بناء اقتصاداتنا ليس فقط بشكل أقوى ولكن بشكل أكثر عدلًا.