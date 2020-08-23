«التخطيط»: 370 مليون جنيه لتطوير الأسواق العشوائية بكفر الشيخ

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم الاستثمارات العامة الموجهة لتطوير العشوائيات وخدمات الإسكان بمحافظة كفر الشيخ بلغت نحو 1.1 مليار جنيه حتى يونيو الماضى، فى إطار خطة التنمية المستدامة لعامها 2019-2020.وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها إلى أن الاستثمارات وزعت بين 183 مشروعا، أبرزها مشروع تطوير الأسواق العشوائية بمحافظة كفر الشيخ بتكلفة 370 مليون جنيه، استكمال البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى بقيمة 176 مليون جنيه، واستكمال المرحلة الثالثة من تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس بتكلفة 45 مليون جنيه.وأضافت الوزارة أن إجمالى عدد المبانى السكنية بالمحافظة بلغ 540 ألف مبنى، 95.4% منها متصلة بمرافق المياة، و42.3% منها متصلة بالصرف الصحى، 97.5% متصلة بالكهرباء، 6.5 %متصلة بالغاز الطبيعى، فيما بلغ عدد محطات المياة النقية 59 محطة بكمية مياة منتجة تقدر بـ 244.2 مليون متر 3.