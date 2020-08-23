اشتباكات في «الشانزليزيه» بعد خسارة سان جيرمان لدوري الأبطال

اندلعت اشتباكات في الساحات المحيطة بملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان، اليوم، بين جماهير الفريق وشرطة فرنسا عقب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق بايرن ميونيخ.ونشبت أحداث الشغب بين المشجعين والشرطة وقت انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، ما أجبر الشرطة على إخلاء الساحات المحيطة بملعب الأمراء، وحاول بعض المشجعين إغلاق الشوارع في محيط 50 مترًا من الاستاد، ما جعل الشرطة تستخدم القنابل المسيلة للدموع لتفرقة المشجعين المحتشدين.