جامعة مصر تتصدر الجامعات الخاصة في مراعاة البعد الاجتماعى بخفض مصروفاتها الدراسية

وصف الإعلامى الدكتور محمد الباز، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بأنها الجامعة الخاصة الوحيدة فى مصر التى تراعى البعد الاجتماعى للطلاب.وقال الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، إن الجامعة تعد فى صدارة الجامعات الخاصة فى هذا الصدد؛ حيث خفضت المصروفات الدراسية فى خطوة عملية تساعد فى المقام الأول على تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور والأسر المصرية، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المجتمع الآن.وأضاف الباز، أن بعض الجامعات الخاصة تصل أسعار كلية الطب بها في العام الواحد إلى نصف مليون جنيه، متابعا أنه بحكم قربه من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لمس بنفسه أن خالد الطوخي، رئيس مجلس إدارة الجامعة، لديه قناعة تامة بأن الجامعة ليست مجرد "بيزنس" لكن هناك بُعدا اجتماعيا يجب مراعاته بأن تقدم خدمة متقدمة وعالية تتماشى مع أحدث طرق التدريس المعمول بها فى الجامعات العالمية، دون تحمل الطلاب أي أعباء مالية.وأوضح الباز، أن هذا التوجه الإنسانى ليس جديدًا على خالد الطوخي، فقد سبقته فى هذا التوجه والدته الراحلة الدكتورة سعاد كفافي، رائدة التعليم في مصر، فقد أوصت قبل وفاتها عدم رفع قيمة المصروفات الدراسية إيمانًا منها بأنها تقدم عملا تربويا جزء كبير منه يحمل رسالة مجتمعية.ووجه الدكتور محمد الباز، الدعوة إلى الجامعات المصرية الخاصة للاقتداء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بخفض مصروفاتها الدراسية، مؤكدًا أننا فى هذه المرحلة نحتاج إلى أن تكون هذه الفكرة سائدة لدى الجميع، خاصة أن التعليم ليس "بيزنس" فقط.