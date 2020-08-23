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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شكرى ونظيره الفرنسي يبحثان تطورات قضية فلسطين والأوضاع بليبيا ولبنان

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:12 م
سامح شكرى، وزير الخارجية
سامح شكرى، وزير الخارجية
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أجرى سامح شكرى، وزير الخارجية، الأحد، اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، للتباحُث حول عدد من الملفات الإقليمية شملت التطورات الأخيرة على كل من الساحة الليبية والقضية الفلسطينية، وكذلك الأوضاع فى لبنان.

وقال أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، إن الوزيرين تشاورا حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، وتم تأكيد ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتيّن، فضلًا عن مواصلة دعم المساعى الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار والأمن فى المنطقة بأكملها.

وذكر حافظ، أن الاتصال تناول أيضًا آخر المستجدات فى الملف الليبى، ورحبا بالبيانيّن الصادريّن عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية فى جميع الأراضى الليبية، باعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والأمن وحفظ ثرواته، مع الإسهام فى المواجهة الحازمة للجماعات الإرهابية والتدخلات الخارجية التى تسعى لتأجيج الأوضاع.

وأكد المُتحدث الرسمى، أن الوزيرين تناولا كذلك تطورات الموقف على صعيد الوضع فى لبنان وسُبل المساهمة فى إخراج البلاد من الظرف الراهن بغية تأمين مستقبل لبنان للبنانيين، وأكد شكرى، دعم مصر إرادة الشعب اللبنانى الشقيق، فضلًا عن المساعدة فى تلبية احتياجاته.

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