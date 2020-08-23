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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بيومي فؤاد يرد على أزمته مع طارق الشناوي: «اعتذرت له عما حدث»

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:42 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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رد الفنان بيومي فؤاد، على غيابه عن ندوة قصر السينما التي كانت مخصصة له، بحضور الناقد طارق الشناوي، الذي اتهمه بأنه لا يحترم جمهوره.

وأكد بيومي فؤاد، أنه اتصل بالناقد السينمائي واعتذر له عما حدث وهو قبل الاعتذار.

وأضاف بيومي فؤاد، في تصريحات لـ«الدستور»، اليوم، أن زوجته مريضة وكانت في المستشفي منذ أيام، وأنه متواجد معها بشكل دائم، وانتقل بعد ذلك لموقع تصوير أحد أعماله الفنية.

وقال: «حاولت الاتصال بالفنان تامر عبدالمنعم، مدير قصر السينما، للاعتذار له، لكن لم يسع الوقت لذلك، إضافة إلي أنني كنت أنتظر مكالمة تأكيد منهم، وهو ما جعلني أشعر بأن هناك تأجيلا من جانبهم جعلني لا أذهب للندوة التي أقيمت داخل قصر السينما».

واختتم: «ليس من عادتي تجاهل أي ندوة أو اتفاق أو حتى مواعيد التصوير».

وقال الناقد طارق الشناوي، خلال الندوة: «أشكر كل من حضر الندوة لكي يسمع ويرى بيومي فؤاد، لكنه لم يحترم الندوة تمامًا، لا توجد أعذار لعدم حضوره بهذه الطريقة، فقد تم الاتفاق معه على الحضور دون إجباره بل باقتراحاته أيضًا».

وجاء اللقاء ضمن برنامج «نجم وندوة»، وعقب الندوة عُرض فيلم «الكويسين».

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