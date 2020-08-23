اعتقال دواعش حاولوا التسلل من العراق إلى سوريا

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى العراقية مساء اليوم الأحد، باعتقال خمسة دواعش متسللين عبر الحدود مع سوريا غرب مدينة الموصل400 كم شمال بغداد.وقال النقيب سفيان خلف من شرطة محافظة نينوى، إن قوة استخباراتية من شرطة نينوى تمكنت من اعتقال خمسة دواعش متسللين عبر الحدود مع سوريا باتجاه قضاء البعاج 120 كم غرب الموصل.وأضاف خلف، أن"القوات الأمنية اقتادتهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى؛ للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي".وتشهد محافظة نينوى نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات وهجمات ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين.