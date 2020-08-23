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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«حماية المستهلك»: نعمل لصالح المواطن حال تعرضه للتضليل

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:14 م
الدكتور أحمد سمير
الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية
رباب الأهواني
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قال الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن إلزام أصحاب التعاقدات بتسليم الوحدات السكنية للمستهلك في توقيتها أمر واجب قانونًا، وفي حالة عدم الالتزام يتم تطبيق العقوبات القانونية على الشركات التي أخلت بالعقد مع المتعاقدين، مشددًا على أن الجهاز يعمل لصالح المواطن حال تعرضه للتضليل، متابعًا: "قانون حماية المستهلك من أقوى قوانين العالم وهدية من الرئيس".

وأضاف فرج، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه على المواطنين الذين لديهم أي مشكلات في الوحدات السكنية مع المتعاقدين التواصل مع الجهاز، وسوف يأخذ حقه بالقانون.

وتابع: "إحنا بنودي المشكلة للمحكمة والحكم عنوان الحقيقة، وحصلنا على عدة أحكام لصالح المواطنين، تقاعس خلالها العقاريون عن تسليم الوحدات للمواطنين المتعاقدين معهم".

وشدد فرج، على أن الجهاز يقتحم مشكلات المواطنين بقوة طالما أن القانون يعطي لنا الحق، متابعًا: "لدينا أسهل طرق للتواصل مع المواطنين من أجل التخفيف عليهم في التواصل معنا حال تعرضهم لأي مشكلة".

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