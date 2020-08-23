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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز محذرًا: الإخوان يروجون أن هناك خلافًا بين الأزهر والسيسي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:08 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
محمود عرفات
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حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، من محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للوقيعة بين مؤسسات الدولة والأزهر الشريف، مستغلين في ذلك الجدل حول قانون الإفتاء، مشيرا إلى أن الإخوان يصدرون أن هناك صراعًا بين شيخ الأزهر والرئيس السيسي، وبين الأزهر والبرلمان.

وأضاف، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن قانون دار الإفتاء الجديد، الذي وافقت عليه اللجنة الدينية بالبرلمان وكذلك اللجنة التشريعية، يعترض عليه شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، منوها بأن الدكتور الطيب، طلب الحضور للبرلمان لمناقشة هذا القانون، وتوضيح وجهة نظره بشأنه.

وتابع أن الجزيرة وقيادات الإخوان يحاولون استخدام الجدل الدائر على هذا القانون لتصدير فكرة أن هناك صراعًا بين شيخ الأزهر والرئيس السيسي، وبين الأزهر والبرلمان، وهذا ليس صحيحًا على الإطلاق، مضيفا: "أنا أحذر أن نقع في هذا الفخ الذي ينصبه الإخوان، وينفخون في نار الفتنة لتشتعل بمصر".

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار"، من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

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