النيابة العامة تحقق في انهيار عقار بطنطا

أصدرت الناية العامة، منذ قليل، بيانا عاجلا بشأن عقار طنطا المنهار.وأكدت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بمنطقة طه الحكيم بطنطا، وأنها انتقلت إلى مسرح الحادث لمعاينته، وأمرت بالتحفظ علي ملف العقار.وجارٍ اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة في الواقعة.