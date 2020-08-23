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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد الباز: «مصر للعلوم والتكنولوجيا» تقدم خدمة عالمية دون إثقال على الناس

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:15 م
الدكتور محمد الباز،
الدكتور محمد الباز،
محمود عرفات
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سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» الضوء على الارتفاع المبالغ فيه بأسعار الجامعات الخاصة.

وقال محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، إن بعض الجامعات الخاصة تصل أسعار كلية الطب بها في العام الواحد لنصف مليون جنيه، متابعا أنه بحكم قربه من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تبين له أن هذه الجامعة تراعي البعد الاجتماعي في التعليم.

وأضاف أن خالد الطوخي رئيس مجلس إدارة الجامعة، لديه فكرة أساسية بأن «مصر للعلوم والتكنولوجيا» ليست بيزنس وتقدم خدمة متقدمة وعالية وموائمة للجامعات العالمية دون إثقال على كاهل الناس.

وتابع: أن هذا الأمر ليس غريبا على الدكتور خالد الطوخي، فقد سبقته والدته الدكتورة سعاد كفافي رائدة التعليم في مصر، فقد طلب منها في آخر اجتماع لها قبل وفاتها أن يتم رفع أسعار الجامعة، لكنها رفضت لأنها تؤمن أنها تقدم عملا، جزء كبير منه رسالة.

ودعا مقدم برنامج «آخر النهار» الجامعات المصرية للاقتداء بـ«مصر للعلوم والتكنولجيا» وخفض أسعارها، متابعا: «نحتاج أن تكون هذه الفكرة سائدة لدى الجميع، وأن يؤمنوا بأن التعليم ليس بيزنس فقط».

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