استخراج جثة طفل من تحت أنقاض عقار طنطا المنهار

استخرجت قوات الحماية المدنية في الغربية بمساعدة أهالي منطقة طه الحكيم بمدينة طنطا، جثة طفل من تحت أنقاض العقار المنهار، ونقلها لمشرحة مستشفى المنشاوى العام.وقطعت شركة الكهرباء التيار عن منطقة العقار المنهار بمنطقة طه الحكيم لتسهيل التعامل مع الحادث وتجنب وقوع أي تداعيات خطيرة أخرى.وكلف محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي لجنة من إدارة الشئون الهندسية في المحافظة بفحص جميع المباني والمنازل والمنشآت المجاورة للعقار المنهار في منطقة طه الحكيم بطنطا، وعرض تقرير بشأنها للإسراع في صرف إعانات الأسر المتضررة.