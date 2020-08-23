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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو دياب يستعد لإحياء أول حفل أونلاين

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:06 م
عمرو دياب
عمرو دياب
حسن أمين
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يستعد المطرب عمرو دياب، لإحياء أول حفل غنائي له عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة، وذلك حفاظًا على التباعد الاجتماعي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

ومن المقرر الإعلان عن موعد الحفل حلال الأيام المقبلة، ويُبث الحفل عبر التطبيق الإلكتروني لإحدى شركات الاتصالات المصرية.

وفي السياق نفسه، يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء أولى حفلاته الصيفية هذا العام بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، بالمنطقة الترفيهية مساء يوم 28 أغسطس الجاري، تحت شعار "الساحل يا بلدنا الحلوة"، ومن المقرر أن يكون الحفل مقتصرًا فقط على الدعوات، ولم يُسمح ببيع التذاكر للجمهور نظرًا لاقتصارها على عدد قليل، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وكان الهضبة، قد احتفل خلال الأيام الماضية بنجاح كليبه الجديد "يا بلدنا يا حلوة"، الذي حقق مشاهدات عالية، بالإضافة إلى طرح أغنيته الأخرى "أماكن السهر"، التي أحدثت ضجة وقت طرحها أيضًا.

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