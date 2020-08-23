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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضمن التحول الرقمي.. «مجدي» توجه بسرعة توصيل ألياف الفايبر بالوادي الجديد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:05 م
اجتماع الدكتورة حنان
اجتماع الدكتورة حنان مجدي
محمد مهدي
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عقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم، اجتماعا مع أعضاء لجنة مشروع التحويل الرقمي بالمحافظة، بحضور السيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، فى إطار البروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتم مناقشة الموقف التنفيذي لعمل اللجان المختلفة المختصة بتنفيذ ومتابعة المشروع، ووجهت بسرعة الانتهاء من توصيل ألياف الفايبر للمواقع المستهدفة على مستوى المحافظة وعرض الموقف بصورة دورية لتذليل كافة المعوقات، والتنسيق مع خطة عمل المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، كما وجهت بالبدء في خطة التدريب للعاملين المستهدفين للعمل بالمنظومة بكافة المصالح الحكومية وتكثيف التوعية الإعلامية لتعريف المواطنين بمفهوم التحول الرقمي والمزايا التي يتيحها؛ للتيسير عليهم في تلقي الخدمات المختلفة.

هذا ويأتي المشروع ضمن الخطة القومية لميكنة الخدمات الجماهيرية، وإنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وفقًا لمنظومة تكنولوجية متطورة.

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