«التعليم العالي» تنهي أزمة طالب المنصورة

عرض الإعلامي خالد أبوبكر، شكوى من الطالب محمد أحمد علي علي أبوحسين، بكلية الآداب في جامعة المنصورة قسم مساحة ونظم ومعلومات، وهو يعاني من مرض معين، ما تطلب ضرورة سفره سريعًا إلى الخارج.وأضاف «أبوبكر»، خلال حلقة اليوم من برنامج «كل يوم» عبر شاشة «ON E»، أن مشكلة الطالب ليست مادية، لكن الكلية رفضت إعطاءه إذن السفر أو ما يلزم لحين ختم الشهادات من عميد الكلية.من ناحيته استجاب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم والبحث العلمي، لمناشدة البرنامج، ووجه من خلال البرنامج دعوة للطالب بالتوجه، غدًا، إلى مكتب عميد الكلية لإنهاء المشكلة.