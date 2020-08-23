ميجان ماركل تتجاهل نصائح كاميلا قبل زواجها بهاري

تجاهلت ميجان ماركل، دوقة ساسيكس السابقة، نصيحة كاميلا باركر بولز، الزوجة الثانية للأمير تشارلز، حول كيفية التعامل في حياتها الملكية الجديدة خاصة مع التغطية الإعلامية السيئة.وحسبما أفادت صحيفة ميل أون صنداي، في تقرير، الأحد، دعت دوقة كورنوال كاميلا باركر بولز، ميجان لتناول الغداء معها، وحدّثتها عن كيفية التعامل وركوب العاصفة للنجاة من سلبيات الحياة الملكية.وقالت ميجان، في فيلم وثائقي تم عرضه على قناة ITV العام الماضي، إن أهل زوجها قدموا لها القليل من الدعم.وحسب ما ورد في الفيلم الوثائقي: "كانت ميجان ممتنة حقًا لكاميلا التي كانت داعمة للغاية، ودعتها إلى الخروج لتناول غداء خاص، خاصة في وقت قريب من زواجها".يقال إن كاميلا، نصحت ميجان بالتركيز على إيجابيات دورها الجديد، و"الخروج من العاصفة" إذا كانت هناك تغطية سلبية.وتقول صحيفة The Mail on Sunday إن الأمير تشارلز، نفسه ليس غريبًا على الجدل، وتعرض للعديد من الشائعات والتغطيات السلبية، ومع ذلك قدم نفس النصيحة لهاري.