حل مشكلة انقطاع المياه بقرية المنشية بكوم أمبو (صور)

تواصلت الوحدة المحلية لقرية المنشية التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، بناءً على الشكوى المقدمة من أهالي قريتي المنشية بحري، الكمبيل بشأن انقطاع المياه المستمر، مع مرفق مياه كوم امبو لحل المشكلة.وأرسل مرفق المياه فريق الصيانة والمعدات وجار العمل لحل المشكلة، تحت إشراف رئيس الوحدة المحلية لقرية المنشية، وبمتابعة أحمد تاج الدين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.وكان أحمد تاج الدين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، قد عقد اجتماعا تنسيقيا لإنشاء محور الجديد ناحية قرية الكاجوج مارا أعلى مزلقان قرية الكاجوج الخاص بالسيارات، بتوجيهات اللواء وجدى مسلم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.