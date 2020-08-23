تنظيم جولة ميدانية لـ30 شابًا وفتاة لمشروعات جهينة بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج استمرار فعاليات مبادرة «من حقك تعرف» للأسبوع الثاني على التوالى، لتعريف الشباب بالمشروعات القومية بمختلف القطاعات.ونظمت المحافظة ثاني جولة ميدانية لـ30 شابا وفتاة من أعضاء اتحاد شباب سوهاج إلى مركز ومدينة جهينة، للتعرف على حجم المشروعات المقامة مثل مستشفى جهينة المركزي ومحطة مياه جهينة ومبنى مصلحة الضرائب العقارية ووحدة المطافي ومبنى وحدة المرور والسوق الحضرية وحديقة الزهور ولوحة توزيع الكهرباء رقم 4 ورصف طريق عبد الرسول - الطليحات.وأوضح المحافظ أن المبادرة تهدف لتعريف الشباب بالمشروعات القومية بالمحافظة للتعرف على مراحل الإنشاء، وما تم إنجازه والتوقيت الزمني للعمل، ومراحل الانتهاء منها وتسليمها، والهدف من تلك المشروعات، والخدمات التي توفرها للمواطنين، والفوائد العائدة عليهم وعلى الوطن منها بهدف نقل صورة حقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات.