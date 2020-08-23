خبيرة: تنوع الاقتصاد المصري جعله الأفضل (فيديو)

قالت منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين في أحد بنوك الاستثمار، إن هناك مجموعة من العوامل التي جعلت مصر من أوائل الدول التي حافظت على تحقيق معدل النمو الاقتصادي، رغم التراجع والتباطؤ الذي يشهده العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا.وأضافت بدير خلال لقائها عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج "بنوك واستثمار"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه من أهم الأسباب التى ستؤدي إلى تحقيق مصر لمعدل نمو مقارنة بمجموعة من الدول العربية والتي تعتمد على القطاع الواحد وهو النقط أو الاستخراجات فقط.وتابعت: "الاقتصاد المصري هو اقتصاد متنوع وهو ما جعله الأفضل"، مشيرة إلى أن هناك 33% نسبة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، بينما هناك مجموعة متنوعة من القطاعات تُساهم بشكل كبير في النشاط الاقتصادي منهما قطاع الاستخراجات ومنها 13.5% والقطاع الزراعي 11.5% والإسكان يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.