أديل نموذجًا.. كيف غيرّت القراءة حياة مشاهير هوليود؟

نجحت المطربة العالمية أديل لوري في أن تلفت أنظار العالم إليها بعد فقدانها أكثر من 40 كيلو جرام من وزنها لتخرج وتصرح عن تجربتها التي يرجع الفضل فيها لكتاب Untamed: Stop Pleasing، Start Living.وقالت المطربة البريطانية (32 عامًا)، إنها شعرت كما لو أنها "دخلت جسدها لأول مرة" بعد قراءة Untamed: Stop Pleasing، Start Living مشيرة إلى أنها تخطت معاناتها مع الشره المرضي والقلق والاكتئاب وخيانات زوجها.وحسبما أفادت صحيفة "ذا ميرور" في تقرير الأحد، أن أديل ليست الأولي التي تغيّرت حياتها 180 درجة لتصبح كما هي الآن، فهناك العديد من المشاهير الذين أعلنوا عن استفادتهم وتغيير حياتهم من خلال كتب المساعدة الذاتية.ويرصد التقرير التالي مشاهير هوليود الذين تغيّرت حياتهم من خلال القراءة والاطلاع على الكتب:1- ويل سميثصرح النجم العالمي ويل سميث بأنه معجب كثيرًا بكِتاب The Secret الذي يتحدث محتواه عن قوانين الجاذبية، وقال الممثل البالغ من العمر 51 عامًا في حديثه مع Prince of Bel-Air: "أعتقد أنه بعد قراءة هذا الكتاب يمكنني إنشاء كل ما أريد أن أصنعه، فأفكارنا ومشاعرنا وأحلامنا وأفكارنا مادية في الكون."2- أوبرا وينفريأعلنت نجمة البرامج الحوارية أوبرا وينفري، 66 عامًا عن مدى تأثرها بكتاب talking to strangers الأكثر مبيعًا الذي يستكشف كيف ننجح في إساءة قراءة الأشخاص الذين لا نعرفهم، مشيرة إلى أن قراءة هذا الكتاب غير من طباعها، وأضاف لها ليتغيّر مفهومها عن التعامل مع الآخرين.3- ميجان ماركلصرحت دوقة ساسكس السابقة، ميجان ماركل (39 عامًا)، عن مدى استفادتها هى الآخر من القراءة لتشيد بكتاب Matt’s، الذي يبحث في كيفية الشعور بالسعادة في القرن الحادي والعشرين.