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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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نهائي دوري الأبطال.. تعادل سلبي بين بايرن وباريس في شوط أول مثير
الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:47 م
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انتهى الشوط الأول من أحداث مباراة فريقي بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
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