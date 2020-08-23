تحريات حريق عين الصيرة: لم يمتد لأشجار الفسطاط

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق منطقة عين الصيرة بحي مصر القديمة، الذي اندلع منذ قليل، وامتد إلى سور إحدى المدارس.ونشب حريق بإحدى المدارس القريبة من وحدة مرور عين الصيرة، ما أدى إلى اشتعال أشجار ونخيل داخل مدرسة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماد النيران.وكشفت التحريات الأولية أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة سيطرت على حريق بمخلفات الأشجار بجوار حديقة الفسطاط على طريق صلاح سالم.