أسوان: محور جديد ناحية قرية الكاجوج بديلًا عن المزلقان

عقد أحمد تاج الدين، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، اجتماعا تنسيقيا لإنشاء محور جديد ناحية قرية الكاجوج مارا أعلى مزلقان قرية الكاجوج الخاص بالسيارات، بتوجيهات اللواء وجدى مسلم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.وجاء ذلك بحضور الجهات التنفيذية المعنية وهم: قرية الكاجوج، المنطقة العاشرة للطرق، الاتصالات، الكهرباء، مياه الشرب والصرف الصحي.الجدير بالذكر أن بداية خطوات العمل فى إنشاء محور الكاجوج للسيارات لسيولة الحركة المرورية والسيارات بديلا عن مزلقان الكاجوج، وتواصل العمل تمهيد لإنشاء محور الكاجوج ليصبح هناك كوبري للسيارات بديلا عن مزلقان الكاجوج.كما أنه تم أخذ 6 جسات للمشروع من إجمالي 21 جسة ضمن أعمال هيئة الطرق والكباري المنطقة العاشرة بأسوان.