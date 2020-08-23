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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأمم المتحدة» تمنح السودان 25.6 مليون دولار لمكافحة تغير المناخ

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:24 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
محمد عمر
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صدق الصندوق الأخضر للمناخ التابع لمنظمة الأمم المتحدة، على منحة بقيمة 25.6 مليون دولار أمريكي كتمويل إضافي لدعم مشروع مبتكر لمقاومة تغير المناخ بالسودان، لتعزيز الزراعة والصحة والأمن المائي والغذائي.

وأوضحت الأمم المتحدة، في بيانها، أن المشروع سيستفيد منه ما يقارب 1.2 مليون شخص من مجتمعات الزراعة الإعاشية والرعاة الرحل بشكل مباشر في تسع ولايات، بالإضافة إلى 2.5 مليون شخص سيستفيدون بشكل غير مباشر من ذات المشروع، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

ونقل البيان عن عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، أكد أن المنحة ستعمل على معالجة تأثير تغير المناخ مسئولية جماعية، مشيرا إلى أن حكومة السودان تدرك هذه المسئولية العالمية، وتلتزم بحماية شعب السودان من المخاطر التي يواجهها حاليًا.

وذكر البيان أن رئيس الوزراء، نوه بأن ترك تغير المناخ دون رادع سيعرقل جهود السودان لإنهاء الفقر والصراع في جميع أنحاء البلاد، موضحا أن المشروع الذي يمتد لخمس سنوات وبقيادة المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- سيسهم في توفير التدريب والمعدات وإعادة تأهيل الأراضي للاستخدام المستدام، وإدخال ممارسات جديدة لمقاومة تغير المناخ، وإنشاء البنيات التحتية مثل الآبار والسدود وتخزين المياه.

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