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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الصحة: 10% نسبة الإشغال في مستشفيات العزل

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:02 م
مستشفيات العزل
مستشفيات العزل
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن جميع مستشفيات العزل لمصابي كورونا مفتوحة وعددها 31 مستشفى، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال فيها 10% فقط.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدولة ناجحة تماما في السيطرة على الوباء، وتوجد رفاهية كاملة لاستقبال أي حالة".

وأشار إلى أن عدد الحالات الحرجة الموجودة في غرف العناية المركزة هي 5% فقط من عدد المصابين.

ونوه بأن مصر لديها أمل في أن يثبت اللقاح الروسي نجاحه لكنه ما زال في مرحلة متابعة التجارب السريرية، كما أن وزارة الصحة حجزت بالفعل 30 مليون جرعة من لقاح أكسفورد، وهو لقاح قوي جدا، وهناك دراسات قوية مع الصين، لتصنيع اللقاح الصيني في مصر، فور الانتهاء من التجارب ودخوله حيز التصنيع.

وأردف: "بمجرد نجاح التجارب السريرية سيتم إنتاج اللقاح، وليس قبل نهاية عام 2020 أو يناير 2021".

وأشار إلى أن العالم كله لديه مخاوف من قدوم الشتاء، لاحتمال حدوث موجة ثانية، والتخوف الأكبر أن الشتاء فصل تنشط فيه فيروسات الإنفلونزا والذي تتشابه أعراضه مع أعراض كورونا، لذا يجب توعية الأطباء وتعليمهم بالفرق بينهما، والتحاليل والفحوصات المطلوبة للتفرقة بين الفيروسين حتى لا يتم الخلط بين طرق العلاج.

وأكد أنه من المهم أن يلجأ المريض للرعاية الطبية المبكرة، وليس للصيدلي.

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