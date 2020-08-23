أمر ملكي بإعفاء مسئولين بارزين بالتعليم وهيئة المشتريات الحكومية

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، أمرًا ملكيًا بإعفاء غسان بن عبدالرحمن الشبل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، من منصبه.كما أصدر الملك سلمان، ضمن حزمة أوامر ملكية، اليوم، أمرا بتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، رئيسًا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خلفًا للشبل، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".إلى جانب ذلك، أقال العاهل السعودي، نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، حاتم بن حسن حمزة المرزوقي، من منصبه، فيما تم تعيين محمد بن أحمد بن تركي السديري، بدلًا منه.