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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مواطن يستغيث من تحت أنقاض عقار طنطا المنهار (صور)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:15 م
أنقاض عقار طنطا
أنقاض عقار طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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‏عثر رجال الإنقاذ بالغربية على أحد ضحايا سكان العقار المنهار بطنطا خلال عمليات البحث تحت الأنقاض، وطلب (رامي) شرب المياه قبل استكمال استخراجه، حيث ظهر رأسه ووجهه، وقدم له رجال الحماية المدنية بعض المياه والعصائر ويحاولون، الآن، استخراج باقي جسده‏ خلال عمليات البحث عن الضحايا تحت الأنقاض.

وقطع مسئولو الكهرباء بمجلس مدينة طنطا التيار الكهربائي عن منطقة العقار المنهار بمنطقة طه الحكيم، لتسهيل التعامل مع الحادث وتجنب وقوع أي تداعيات خطيرة أخرى.

من ناحيته، كلّف محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، لجنة من إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة لفحص المباني والمنازل والمنشآت المجاورة للعقار المنهار في منطقة طه الحكيم بطنطا، وعرض تقرير بشأنها للإسراع في صرف إعانات الأسر المتضررة.

على صعيد متصل، فرضت مديرية أمن الغربية كردونا أمنيا على المنزل الذي شهد انهيارا جزئيا بمنطقة حافظ وهبي بشارع طه الحكيم في طنطا، وتتم الآن محاولات رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا لإنقاذهم، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار من أجل سرعة نقل مَن يتم إنقاذهم.

وتمكن أهالي طنطا وقوات الحماية المدنية من إنقاذ مواطن يدعى "وليد. أ"، وجاري البحث عن 2 آخرين بعد انهيار المنزل عليهم، منذ قليل، كما انتقل محافظ الغربية برفقة نائبه والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لموقع انهيار الجزئي، وجار البحث عن المصابين تحت الإنقاض من خلال رجال الحماية المدنية.

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