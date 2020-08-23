محافظ قنا يتفقد خطوط إنتاج مجمع مصانع الألومنيوم

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، خطوط إنتاج مجمع مصانع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي لمتابعة سير العمل والتعرف على مراحل الإنتاج.تفقد «الداودي» قسم السبائك والدرفلة واستمع لشرح تفصيلي حول آلية عمل كل قسم منهما كما تفقد سير العمل بقسم التشكيل ويتم فيه تشكيل معدن الألومنيوم على هيئة سبائك أو بلاطات أو سلك أو مدرفلات، واختتم جولته بتفقد الورش الإنتاجية.وأشاد المحافظ بتطبيق الإجراءات الوقائية وكذا اتباعهم لإجراءات الأمان والسلامة والصحة المهنية، مؤكدا أن هذا الصرح الصناعي الضخم يعد نموذجا فريدا على أرض مصر يجب الاحتذاء به عند تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، نظرا لأن هذا المشروع بجانب مساهمته في دعم الصناعة الوطنية يعد صرحا اجتماعيا لما يوفره للعاملين فيه من خدمات نموذجية فى كل نواحي الحياة لهم ولأسرهم كما أنه يحقق اكتفاء ذاتيا بالخدمات.