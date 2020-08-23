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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. حدائق ومتنزهات وزارة الزراعة تستقبل الزائرين

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:58 م
حدائق الحيوان
حدائق الحيوان
عبدالناصرمحمد
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استعدت حدائق الحيوان والأورمان والأسماك لاستقبال الزائرين، غدا الإثنين، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وبكثافة ٥٠٪ للمواطنين من سعة الحدائق والمنتزهات، مع توفير المطهرات والتشديد على ارتداء الكمامات ومنع التلامس للمواطنين داخل الحدائق لجميع المواطنين، مراعاة لنقل عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حدائق الحيوان استعدت لاستقبال الزائرين، غدا الإثنين، بكثافة ٥٠٪ من سعة الحديقة، ويتم قياسها من خلال أعداد تذاكر الدخول، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وهو الدخول بالكمامات وقياس درجات الحرارة على الأبواب، مع توفير مطهرات على جميع الأبواب وفتح جميع الأبواب ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المواطنين.

وأضاف "رجائي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم فتح أبواب الحديقة في التاسعة مساء وإغلاق الأبواب في الخامسة مساء، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طبقا لمراجعة من الاتحاد الإفريقي ووزارة الصحة المصرية بمراعاة التباعد الاجتماعي، مع استعداد كامل لاستقبال الجماهير، وقد تم خلال فترة التوقف إجراء عمليات تجهيز الحديقة وطلاء المقاعد والأسوار وتهذيب الأشجار.

وقال المهندس عماد عبدالمنعم، نائب مدير حديقة الأورمان بوزارة الزراعة، إن حديقة الأورمان استعدت لاستقبال الزائرين مع الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي بين المواطنين في الحديقة، ووضع لوحات إرشادية على أبواب دخول الحديقة وداخل الحديقة بأهمية التباعد بين المواطنين الأسر والشباب الزائرين ومنع التلامس داخل الحديقة.

وأوضح "عبدالمنعم"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم التنبيه على مستأجري الكافيتريات داخل الحديقة مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة من مجلس الوزراء داخل الكافيتريات وبنسبة ٥٠٪، ووضع المطهرات على الأبواب وداخل الحمامات ودورات المياه، مشيرا إلى أنه لا توجد تعليمات بشأن إقامة المعارض في الحديقة وما زال معرض الزهور معلقا.

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