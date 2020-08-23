المشدد 5 سنوات لطالب ثانوى فقأ عين جاره فى المنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعد الدين حسن، الأحد، طالب ثانوي بالسجن المشدد 5 سنوات لإحداث عاهة مستديمة لأحد جيرانه وتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض مدني.وقال مصدر قضائي إن المحكمة عاقبت المتهم مينا سليمان منصور، 18 سنة، طالب، مقيم بمركز مغاغة بالسجن 5 سنوات لقيامه بفقأ عين المجني عليه ميلاد فهمي حنين وإحدث جرحًا في عينه محدثا بها عاهة مستديمة وفق ما جاء في تقرير الطب الشرعي في الواقعة التي أحالها المستشار أبو الوفا عيسى المحامى العام لنيابات شمال المنيا في أواخر ديسمبر الماضي والتي تعود إلى مشاجرة بين المتهم والمجني عليه في 17 أغسطس من العام الماضي بإحدى قرى مركز مغاغة.أشار المصدر إلى أن المحكمة ألزمت المتهم المصاريف وتعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض حيث استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم والشهود واطلعت على تقرير الطب الشرعي في القضية التي قيّدت تحت رقم 1301 لسنة 2019 كلي شمال المنيا.