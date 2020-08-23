رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المشدد 5 سنوات لطالب ثانوى فقأ عين جاره فى المنيا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:29 م
محكمة
محكمة
المنيا ـ على حسين
طباعة
عاقبت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعد الدين حسن، الأحد، طالب ثانوي بالسجن المشدد 5 سنوات لإحداث عاهة مستديمة لأحد جيرانه وتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض مدني.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة عاقبت المتهم مينا سليمان منصور، 18 سنة، طالب، مقيم بمركز مغاغة بالسجن 5 سنوات لقيامه بفقأ عين المجني عليه ميلاد فهمي حنين وإحدث جرحًا في عينه محدثا بها عاهة مستديمة وفق ما جاء في تقرير الطب الشرعي في الواقعة التي أحالها المستشار أبو الوفا عيسى المحامى العام لنيابات شمال المنيا في أواخر ديسمبر الماضي والتي تعود إلى مشاجرة بين المتهم والمجني عليه في 17 أغسطس من العام الماضي بإحدى قرى مركز مغاغة.

أشار المصدر إلى أن المحكمة ألزمت المتهم المصاريف وتعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض حيث استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم والشهود واطلعت على تقرير الطب الشرعي في القضية التي قيّدت تحت رقم 1301 لسنة 2019 كلي شمال المنيا.

موضوعات متعلقة

أغبى حرامى فى مصر.. سرق عربيّة وارتكب فعلًا لا يخطر على بال

«شكله قابض».. أبرز «قفشات» مدحت شلبي في القمة بعد الغياب الطويل

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

«عيّل» يدهس طفلًا عمره 9 سنوات في المنوفية

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

رضا عبدالعال عن مباراة القمة: «دفاع الأحمر كان شوارع»

توجيهات حكومية بميكنة صرف المعاشات بجميع مكاتب التأمين

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

«قبلة سببت له أزمة مع بليغ حمدي».. أزمات في حياة سمير صبري

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

«صراع الألقاب».. قطيعة بين الزعيم ونور الشريف وخلافات بين إلهام ونادية

نجم الساعة

تجنبًا للاكتئاب.. خبراء يضعون «روشتة» الدعم النفسي للأطقم الطبية

منوعات

«موت 19» تمثال يجسد بطولة الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

3 مطهرات طبيعية لقتل الجراثيم بفاعلية

6 أخطاء تقلل العمر الافتراضى للسيارة

كوب من الحليب المخمر يساعد في خسارة دهون البطن

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
المزيد

الثقافة

محمود عبد الشكور يناقش «كنت شابا في الثمانينيات» بالنيل الثقافية

نصبة شاى

هوية

خدعة هيمنجواى