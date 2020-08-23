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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الصحة: نملك أقوى بروتوكول لعلاج كورونا وهدفنا صفر وفيات

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:14 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أحلام عبدالرحمن
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علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، على تسجيل مصر عدد حالات الإصابات الجديدة بكورونا أقل من 100 إصابة، قائلا: "نجحنا في السيطرة على المرض وليس الانتصار عليه".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نجحنا في السيطرة وننتصر بكم، الإجراءات الاحترازية هي أساس النجاح، والنجاح تم بالمواطن المصري، بالتزامه بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة واستخدام الكحول والرعاية الصحية المبكر".

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن بروتوكول العلاج المصري من أقوى البروتوكولات على مستوى العالم، في نسب الشفاء، ومع ذلك ما زال يتم تعديله باستمرار.

وأردف: "كانت عندنا مشكلة إن الوباء جاء فجأة وضع العالم في عدم اتزان، لكن الآن وضعنا كل السيناريوهات المحتملة لما هو قادم، ولا نترك شيئًا للظروف، وهدفنا الوصول لصفر حالات شديدة، وصفر وفيات".

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