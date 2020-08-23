نشوب حريق بجوار مدرسة بمنطقة عين الصيرة

نشب، منذ قليل، حريق بجوار إحدى المدارس بمنطقة عين الصيرة، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماده.وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بجوار مدرسة بمنطقة عين الصيرة، وعلى الفور تم إخطار غرفة عمليات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماده، وجار السيطرة على الحريق والوقوف على ملابساته.