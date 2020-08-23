نشوب حريق بجوار مدرسة بمنطقة عين الصيرة
الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:20 م
هدير مصطفيطباعة
نشب، منذ قليل، حريق بجوار إحدى المدارس بمنطقة عين الصيرة، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماده.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بجوار مدرسة بمنطقة عين الصيرة، وعلى الفور تم إخطار غرفة عمليات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماده، وجار السيطرة على الحريق والوقوف على ملابساته.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بجوار مدرسة بمنطقة عين الصيرة، وعلى الفور تم إخطار غرفة عمليات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماده، وجار السيطرة على الحريق والوقوف على ملابساته.
حريق عين الصيرة
حريق عين الصيرة
حريق عين الصيرة
حريق عين الصيرة
حريق عين الصيرة
حريق عين الصيرة