«المحرصاوي»: أطباء الأزهر وقفوا بشجاعة في طليعة الصفوف لمكافحة كورونا

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن أطباء الجامعة كانوا في طليعة الصفوف التي وقفت وتصدت لأزمة فيروس كورونا بكل قوة وشجاعة وتضحية.جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في اللقاء الإلكتروني الذي عقد عبر برنامج zoom بالتعاون مع جامعة النيل وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت عنوان: "المنتدى العلمي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي"، بحضور الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة كلٍّ من: الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، وأدار الحوار الدكتور محمد جلال، وكيل كلية هندسة الأزهر بقنا ومدير مكتب تيكو الأزهر.واستعرض المحرصاوي، جهود جامعة الأزهر خلال جائحة أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الجامعة بقطاعاتها في القاهرة والأقاليم كانت في طليعة الصفوف التي تصدت لأزمة فيروس كورونا؛ حيث كانت استجابة الجامعة للتعامل مع الجائحة على مستوى عالٍ من الاحترافية.وأوضح أن الجامعة نظمت عددًا من الأنشطة، منها: تطوير نظام التعليم عن بُعْدٍ من خلال المنصات التعليمية وعبر موقعها الإلكتروني، واستخراج بريد إلكتروني رسمي لكل منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ للتعامل من خلاله مع منصات التعليم كافة.وأكد المحرصاوي، فخر الجامعة بوجود مكتب تيكو الأزهر بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، والذي يسعى بشكل جادٍّ إلى نقل التكنولوجيا وتسويقها، لافتًا إلى أن مسيرة التنمية بجامعة الأزهر انطلقت منذ تأسست أول حاضنة تعليمية (رواق) بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ حيث تسعى لتدريب الطلاب على ما تحتاجه سوق العمل.واختتم رئيس جامعة الأزهر، قائلا إننا نسعى جاهدين إلى الانفتاح على مؤسسات الدولة التعليمية كافة، الحكومية والخاصة والأهلية، بهدف تبادل الخبرات وتعظيم الإفادة حتى ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية داخل كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وحتى نتمكن من تخريج نماذج مضيئة من أبناء جامعة الأزهر يلبون احتياجات سوق العمل فى شتى المجالات الطبية والهندسية والزراعية إلى جانب العلوم العربية والشرعية.