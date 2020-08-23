انتهاء حملة تجريع المواطنين عقار علاج البلهارسيا في الفيوم

أعلنت الدكتورة أميمة محمد عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، انتهاء حملة تجريع المواطنين بعقار علاج البلهارسيا في المناطق الريفية والبؤر ذات نسبة انتشار مرتفعة، ونظمتها إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، حيث جرى تجريع 136870 من مستهدف 136850 بنسبة تغطية 100% من المواطنين باستثناء الحوامل والرضع وأقل من 6 سنوات.وأشارت وكيل وزارة الصحة بالفيوم إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة الصحة لاستئصال مرض البلهارسيا من مصر بحلول عام 2022.وقال الدكتور محمد عبد التواب زايـد، مدير إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية، إن الحملة تمت بواسطة فرق مدربة قامت بالمرور على المواطنين من منزل لمنزل لتجريع الأهالي بالقرى والبؤر ذات نسبة انتشار مرتفعة بمراكز محافظة الفيوم.وأشار زايد إلى أنه قد تم خلال الحملة استخدام عقار آمن لجميع أفراد الأسرة، لكنه لا يعطي للحامل والمرضع والأطفال أقل من ٦ سنوات، حيث بدأت الحملة من 12 يوليو حتى نهاية أغسطس 2020.شارك في تنفيذ الحملة في مراكز المحافظة المختلفة عدد من فرق عمل، ما بين فني معمل، وفني مساعد معمل، وتمريض، وكتبه، وفرق مكافحة من إدارة القواقع بالمراكز المختلفة، بالإضافة لفريق إشراف الإدارات، وتحت إشراف فريق المتوطنة بالإدارات ومعهم مديري الإدارات، وتابع عمل الفرق وفرق الإشراف فريق إشراف المديرية، والمكون من، مديرادارة المتوطنة، ومدير إدارة البلهارسيا، ووداد محمد إبراهيم المراجع المعملي الأول، وقامت وزارة الصحة بإرسال فرق إشراف ومتابعة، شملت فرق للمرور علي المراكز المختلفة.وذكرت وداد محمد إبراهيم المراجع المعملي الأول بالمديرية بأن هناك حملة أخرى خلال شهر أكتوبر المقبل وتشمل الأماكن ذات الطبيعة الخاصة (وهى متكررة الإصابة بالبلهارسيا) في إطار خطة وزارة الصحة للقضاء على مرض البلهارسيا بحلول 2022.