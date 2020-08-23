إصابة 4 في انقلاب توك توك ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم، في انقلاب توك توك أمام إسعاف دنديل بمركز ناصر شمال في محافظة بني سويف، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف المصابين وهم منصور عبد الرحمن منصور 22 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، ياسر جمال محمد 30 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، أحمد محمد عبد الرحمن 15 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، مخلوف عبد الرحمن يوسف 30 سنة مصابا باشتباه خلع بالكتف الأيسر وجميعهم مقيمون بقرية اهناسيا الخضراء التابعة لمركز بني سويف، إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.