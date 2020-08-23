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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 4 في انقلاب توك توك ببني سويف

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:11 م
انقلاب توك توك
انقلاب توك توك
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصيب 4 أشخاص، اليوم، في انقلاب توك توك أمام إسعاف دنديل بمركز ناصر شمال في محافظة بني سويف، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف المصابين وهم منصور عبد الرحمن منصور 22 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، ياسر جمال محمد 30 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، أحمد محمد عبد الرحمن 15 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، مخلوف عبد الرحمن يوسف 30 سنة مصابا باشتباه خلع بالكتف الأيسر وجميعهم مقيمون بقرية اهناسيا الخضراء التابعة لمركز بني سويف، إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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