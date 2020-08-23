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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على طفل حديث الولادة أسفل شجرة بـ «زراعي المنيا»

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:36 م
العثور على طفل حديث
العثور على طفل حديث الولادة
المنيا ـ على حسين
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عثر أهالي مركز دير مواس، جنوب محافظة المنيا على طفل حديث الولادة ملقى أسفل شجرة بالطريق الزراعي، وتم نقل المولود لمُستشفى ديرمواس العام وإبلاغ أجهزة الأمن التي انتقلت للفحص.

تلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بعثور أهالي المركز على مولود حديث الولادة ملقى بالطريق الزراعي.

على الفور، انتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس لفحص البلاغ، إذ تبين من التحريات والفحص أن الطفل مولود منذ ساعات، وأن بعض الأهالي عثروا عليه أسفل شجرة بالطريق الزراعي، وتم إيداعه مستشفى ديرمواس العام.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق والتصرف حيث كلفت مباحث المركز بإيداع الطفل المُستشفى وإجراء التحريات اللازمة للوصول لوالد ووالدة المولود.

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