بسبب الوحدة.. «أيمن» ينهى حياته شنقا

انتحر سائق توك توك فى العقد الرابع من عمره، بتثبيت رأسه بواسطة حبل شنق بسقف منزله بمنطقة الترعة بمدينة المحلة الكبرى، وتم التحفظ على الجثة ونقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى المحلة العام.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد فتحى مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أهالى منطقة شارع الترعة بالعثور على مواطن يدعى "أيمن. ا، 38 سنة"، سائق توك توك، مشنوقا داخل منزله.كما باشرت القيادات الأمنية دورها بانتقال الرائد أحمد عبدالشافى رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث لمتابعة تطوراته.وكشفت تحريات الأمنية حول المعاينة الأولى أن الضحية يمر بظروف نفسية حادة ويعيش وحيدا داخل منزله، وعثر على الحبل كأداة مستخدمة للانتحار والتخلص من حياته بسبب أزمة الوحدة والعيش بمفرده بمنزله، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها.